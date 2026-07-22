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08:01, 22 июля 2026 (обновлено: 08:14, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Украину протестируют на готовность к производству Patriot

WSJ: Способности Украины производить Patriot протестируют выпуском британских гаубиц L119
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Киев договорился с Лондоном о выпуске британских гаубиц L119. Этим проектом протестируют способности Украины к производству более сложного западного оружия, такого как ракеты для систем Patriot, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Гаубицы по лицензии британской компании BAE Systems поручено выпускать одному из украинских предприятий. Сначало оно создаст тестовую модель, чтобы наладить процесс производства, заявил представитель BAE Systems Джайлс Эмброуз.

Гаубицы сложнее в производстве, чем БПЛА, для этого нужно умеь выпускать стволы, затворные механизмы, гидравлические системы и прочие металлические детали.

Ранее Lockheed Martin представила дешевую и простую в производстве ракету зенитного комплекса Patriot. Издание TWZ раскрыло ее главный недостаток.

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