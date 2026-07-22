Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 22 июля 2026Наука и техника

Назван главный недостаток дешевого Patriot

TWZ: Дешевизна новых ракет PAC-3 ACE обусловлена их меньшей маневренностью
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Lockheed Martin

Дешевизна новых ракет PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), недавно представленных компанией Lockheed Martin, может быть обусловлена их меньшей маневренностью. Об этом пишет TWZ.

Издание отмечает, что стоимость одной ракеты PAC-3 ACE может составлять 2,5 миллиона долларов, причем она будет способна, как и предыдущая версия — PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), сбивать баллистические ракеты малой дальности.

«В сочетании со значительно меньшей стоимостью, новая ракета будет обладать более ограниченным набором возможностей, чем MSE. Это может включать меньшую дальность, меньшую высоту и сниженную способность поражать самые современные угрозы, с которыми сталкиваются батареи Patriot», — говорится в публикации.

Там отмечается, что на рендерах новой ракеты, опубликованных Lockheed Martin, отсутствует кольцо из небольших двигателей в передней части боеприпаса, которое обеспечивает ему повышенную маневренность. «Отказ именно от этой функции может снизить стоимость в обмен на улучшенные возможности», — допускает портал.

Отмечается, что «использование менее совершенной системы наведения также весьма вероятно».

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее Lockheed Martin представила дешевую и простую в производстве ракету зенитного комплекса Patriot.

Также в июле президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назначил главкомом ВСУ Михаила Драпатого. Что известно о новом главнокомандующем украинской армии?
    В МИД России заявили об ожидании подробностей о встрече G20 в Атланте
    Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро
    Назван главный недостаток дешевого Patriot
    Трамп захотел выдвинуть Инфантино на пост генсека ООН
    В Москве семья с полугодовалым ребенком едва не задохнулась в лифте
    Новому главкому ВСУ припомнили побег из ЛНР в 2014 году
    Марочко назвал стратегический успех российской армии
    В МИД России прокомментировали отставки Сырского и Федорова
    Лили Аллен показала фото в купальнике на фоне хейта из-за тура
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok