Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Россияне заменили в рационе мясо и молоко на овощи и тыквы

Перейти в «Мою Ленту»

Россияне стали меньше есть мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара, а овощей, картофеля и бахчевых культур — больше. Об этом говорится в публикации газеты «Известия» от среды, 11 января, со ссылкой на ежегодный сборник Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели».

В 2013-2015 годы, согласно документу, в годовом рационе среднестатистического россиянина количество мяса снизилось на два килограмма, рыбы — на пять килограммов, молока и продуктов из него — на девять килограммов, сахара — на килограмм.

Одновременно с этим жители РФ съели рекордное количество овощей и бахчевых: объем потребления кабачков, тыкв и арбузов вырос в среднем на 24 килограмма с 2005 по 2015 годы.

Опрошенные газетой эксперты связывают подобные изменения гастрономических пристрастий с падением доходов населения и ростом цен на продукты питания, а также с введенными Россией в 2014 году контрсанкциями.

«Из-за контрсанкций с российского продовольственного рынка ушло несколько крупных игроков — импортеров молочных продуктов. … Быстро увеличить объемы производства молока и мяса крупного рогатого скота невозможно. Это привело к определенному дефициту сырья, который и стал причиной роста цен», — такую точку зрения высказала генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргарита Попова.

Она добавила, что в настоящее время еда — основная статья расходов россиян, которые тратят на нее до половины своего бюджета, и подчеркнула, что до тех пор пока цены будут расти, а доходы — падать, жители РФ будут покупать больше картофеля и меньше мяса.

В середине ноября 2016 года Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в октябре по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее на 5,9 процента до уровня 30,9 тысячи рублей. Также в структуре сообщили, что в сентябре 2016-го падение ускорилось почти вчетверо и составило 1,5 процента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне перешли на овощную диету
Росстат сообщил о замедлении инфляции в декабре
В Росстате рассказали о неадекватном поведении гречки
Падение доходов россиян ускорилось в четыре раза
Росстат сообщил о росте цен на овощи и фрукты
Последние новости
В СКР раскрыли размер арестованного имущества Улюкаева
Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Криштиану Роналду
Россияне заменили в рационе мясо и молоко на овощи и тыквы
Обама усомнился в шансах России и Китая сравняться по влиянию с США
Подозреваемая по делу о «Боярышнике» замминистра отстранена от должности
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
В ДТП со скорой на Сахалине разбились пять человек
Другие материалы рубрики
00:11 Сегодня

Танцуй, пока дорогой

Бывший танцор лишился поста главы Крымавтодора из-за нескромной невесты
04:48 Сегодня

В ДТП со скорой на Сахалине разбились пять человек

04:01 Сегодня

В Москве из-за отравления газом погиб человек

02:41 Сегодня

Тимакова назвала Маккейна ущербным политическим старцем

00:10 10 января 2017
Отряд российских саперов на аэродроме «Чкаловский» перед отправкой в Сирию

«У Обамы еще будет финальный аккорд»

В России ответили на заявления Пентагона о нулевом вкладе Москвы в борьбу с ИГ
10:03 10 января 2017

Из-за падения футбольных ворот в Туве погиб школьник

00:56 Сегодня

Захарова отвела Обаме девять дней на разрушение мира

22:52 10 января 2017

Умер лидер одной из фракций партии «Яблоко» Алексей Яблоков

00:09 Сегодня

Дали слово

Кто сочиняет речи за первых лиц государства и при чем тут «Ирония судьбы»
19:54 9 января 2017

Евреи рассердились на коммунистов за коверканье имени главного раввина России

21:22 10 января 2017

В ЦИК напомнили о сроках обжалования результатов выборов в Госдуму

20:16 10 января 2017

В ЛДПР приготовили ящик с шампанским для сотрудников офиса нацразведки США

Россия
Танцуй, пока дорогой
Бывший танцор лишился поста главы Крымавтодора из-за нескромной невесты
Отряд российских саперов на аэродроме «Чкаловский» перед отправкой в Сирию «У Обамы еще будет финальный аккорд»
В России ответили на заявления Пентагона о нулевом вкладе Москвы в борьбу с ИГ
Дали слово
Кто сочиняет речи за первых лиц государства и при чем тут «Ирония судьбы»
В ДТП со скорой на Сахалине разбились пять человек
В Москве из-за отравления газом погиб человек
Тимакова назвала Маккейна ущербным политическим старцем
Захарова отвела Обаме девять дней на разрушение мира
Все материалы
Мир
Далай-лама XIV«Сто лет назад я был бы среди революционеров»
Далай-лама XIV об основах буддизма, избрании Трампа и важности образования
Человек перехода
О главной заслуге Марио Соареша
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Обама усомнился в шансах России и Китая сравняться по влиянию с США
CNN узнал содержание секретной части доклада о влиянии России на выборы в США
СМИ опубликовали информацию о пятилетних связях Трампа с Россией
Лицензия на убийство
Иногда мировые лидеры предпочитают видеть террористов в морге, а не в зале суда
Все материалы
Бывший СССР
Марш в Киеве, приуроченный к годовщине образования Украинской повстанческой армии в Киеве.Докопались!
Кому на Украине понадобились останки Степана Бандеры и Симона Петлюры
ВСУ понесли потери при попытке прорвать позиции ополчения под Донецком
Нас не прогонят
Как беглые политики собрались спасать Украину
Минск объяснил порядок пропуска нежелательных в России иностранцев
Выпускников военных кафедр украинских вузов отправят воевать в Донбасс
Бывшего министра экономики Казахстана задержали по подозрению во взяточничестве
Волонтер сообщил об удачной вылазке ВСУ в районе Дебальцево
Все материалы
Финансы
Минская засада
Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии
Резервный фонд России в 2016 году сократился в 3,7 раза
Росстат сообщил о замедлении инфляции в декабре
Украинским свиньям предрекли вымирание к лету 2017 года
Цена на нефть опустилась ниже 55 долларов за баррель
Названы последствия холодов для экономики Украины
Мороз заставил Украину удвоить использование газа из подземных хранилищ
Все материалы
Бизнес
Лимиты выше, бонусы ниже
Какие законодательные изменения коснутся бизнеса в 2017 году
Вклад в систему
Какие взаимные претензии предъявляют друг другу граждане и государство
Рекс Тиллерсон оказался акционером Yandex
Бывший партнер Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
СМИ узнали о двукратном росте спроса на обогреватели
Оператор «Северного потока» сообщил о рекорде по экспорту газа
Американский сенатор решил ударить по России запретом на водку
Все материалы
Силовые структуры
Детский трепет
Монолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
Танк Т-90С на параде в ДелиГод оружия
Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
Сергей ОстапенкоВойна и тир
Какие тайны скрывал устроивший бойню в Москве бывший инструктор по стрельбе
В СКР раскрыли размер арестованного имущества Улюкаева
Подозреваемая по делу о «Боярышнике» замминистра отстранена от должности
Мужчина получил 23 года колонии за убийства в споре о лучшей статье УК
США упрекнули российских военных за «опасные сближения»
Все материалы
Наука и техника
Станция Voyager 1 на удалении от орбит планет (в представлении художника)Путешествие в бездну
Тайны вышедшей в межзвездное пространство станции Voyager 1
Стивен Хокинг в условиях невесомости в 2007 годуПовелитель черных дыр
Как Стивен Хокинг прожил 75 лет
«Все как в компьютерной игре»
Как Советский Союз снимал высадку на Луну
В Китае запретили Pokemon GO
Геофизики определили «потерянный элемент» ядра Земли
Названы самые скачиваемые игры для PlayStation в 2016 году
Furo smart service robots are demonstrated at CES International Friday, Jan. 6, 2017, in Las Vegas.Умнее вас
Чем поразила крупнейшая выставка электроники в Лас-Вегасе
Все материалы
Спорт
Джанни Инфантино«Это безумие какое-то!»
Почему ФИФА увеличила число участников чемпионата мира по футболу
Floyd Mayweather, center, delivers a knockout punch to Victor Ortiz as referee Joe Cortez, right, looks on in the fourth round during a WBC welterweight title fight, Saturday, Sept. 17, 2011, in Las VegasПривет, нокаут
Удар во время извинений, в туалет по большому на ринге и другие курьезы бойцов
Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Криштиану Роналду
СМИ сообщили о перспективе перехода одного из лучших бомбардиров АПЛ в «Спартак»
Мутко отреагировал на призыв NADO отстранить россиян от участия в соревнованиях
Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований
Нурмагомедов поборется с Макгрегором за звание лучшего иностранного бойца
Все материалы
Культура
Все не по плану
No Plan Дэвида Боуи, In Love With Life Йоко Оно и другие новые клипы
Надо Ла-Ла
Главные кадры церемонии вручения премии «Золотой глобус»
Моника Беллуччи«Я уже взрослая женщина — и роли ищу соответствующие»
Моника Беллуччи о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»
Власти решили вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Режиссер сиквелов «Звездного пути» и «Звездных войн» зарекся снимать перезапуски
«Теория большого взрыва» оказалась на грани закрытия
Все материалы
Интернет и СМИ
Маленький буржуй
Как пятилетний американец заработал миллионы долларов на любви к игрушкам
Фотография трехногой девушки озадачила пользователей сети
Скриншот программы «Новогодний парад звезд»Погружение в ад
Что произошло на телевидении и в сети, пока страна поедала новогодние салаты
В сети поверили в фейк о застывшем в форме маски из фильма «Крик» Иртыше
Видео с воссоединением хозяйки и кота после двух лет поисков стало вирусным
Женщин в Instagram высмеяли за хештег #сказочноеБали
В «Открытой России» извинились за шутку о самоубийствах россиян
Все материалы
Ценности
«С пивом хорошо стояло»
Воспоминания Федора Бондарчука о свободе в 1990-е
Годовые продажи Rolls-Royce в России достигли трехзначных значений
Jaguar изменил машины под нужды любителей быстрой езды
Lamborghini проверит суперкары в гонках на выносливость
Во Флоренции собрали модных мужчин со всего мира
Мороз по коже
Как пережить холода без потерь
Moncler снял рекламу с «человеком-невидимкой»
Все материалы
Путешествия
50 оттенков розового
Что ждет туристов в североафриканском Королевстве Марокко
Между лозой и тапас
Гастропутешествие в самый знаменитый винодельческий регион Испании
Праздникам здесь не место
Как россияне отдыхали на каникулах несмотря ни на что
Туристов позвали в Россию для знакомства с белыми медведями
Специальный суд и прокуратуру для туристов создадут в ОАЭ
Названа самая пунктуальная авиакомпания мира
Жители самой красивой деревни России попросили защиты от туристов
Все материалы
Из жизни
«Главное — не изменять самому себе»
Столетние старцы рассказали о своей жизни
«Живем на курорте, что еще нужно?»
История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
Свет мой, зеркальце, забудь
Тенденции красоты, с которыми нужно распрощаться в 2017 году
Любитель пластической хирургии потолстел для увеличения ягодиц
Американец спас примерзшего к металлической трубе воробья
Пользователь Reddit по ошибке купил ботинки со свастиками на подошве
Работники английского спортбара устроили «киепровод» и загнали мяч в лунку
Все материалы
Тест-драйв турбо-Ferrari из прошлого
Знакомство с 478-сильной Ferrari F40
Ford подтвердил возрождение внедорожника Bronco
8 важных фактов о новом флагмане Lexus
Все, что нужно знать о седане Lexus LS пятого поколения
Новую Toyota Camry сделали «с чистого листа»
Уникальный российский суперкар
Уцелевшая «Маруся» B1
Jaguar F-Type подружили с камерой GoPro
14 фактов о новой Toyota Camry
Все, что нужно знать о «Камри» нового поколения
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы