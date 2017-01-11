Россияне заменили в рационе мясо и молоко на овощи и тыквы

Россияне стали меньше есть мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара, а овощей, картофеля и бахчевых культур — больше. Об этом говорится в публикации газеты «Известия» от среды, 11 января, со ссылкой на ежегодный сборник Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели».

В 2013-2015 годы, согласно документу, в годовом рационе среднестатистического россиянина количество мяса снизилось на два килограмма, рыбы — на пять килограммов, молока и продуктов из него — на девять килограммов, сахара — на килограмм.

Одновременно с этим жители РФ съели рекордное количество овощей и бахчевых: объем потребления кабачков, тыкв и арбузов вырос в среднем на 24 килограмма с 2005 по 2015 годы.

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Опрошенные газетой эксперты связывают подобные изменения гастрономических пристрастий с падением доходов населения и ростом цен на продукты питания, а также с введенными Россией в 2014 году контрсанкциями.

«Из-за контрсанкций с российского продовольственного рынка ушло несколько крупных игроков — импортеров молочных продуктов. … Быстро увеличить объемы производства молока и мяса крупного рогатого скота невозможно. Это привело к определенному дефициту сырья, который и стал причиной роста цен», — такую точку зрения высказала генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргарита Попова.

Она добавила, что в настоящее время еда — основная статья расходов россиян, которые тратят на нее до половины своего бюджета, и подчеркнула, что до тех пор пока цены будут расти, а доходы — падать, жители РФ будут покупать больше картофеля и меньше мяса.

В середине ноября 2016 года Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в октябре по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее на 5,9 процента до уровня 30,9 тысячи рублей. Также в структуре сообщили, что в сентябре 2016-го падение ускорилось почти вчетверо и составило 1,5 процента.