Эксперт усомнился в желании россиян есть овощи вместо мяса

Замена мяса на овощи в рационе россиян может быть связана только с экономическими причинами — нехваткой средств. Об этом во вторник, 11 января, заявил в интервью Национальной службе новостей (НСН) профессор, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

«Тут даже нет других вариантов. Потому что наш народ всегда любил мясо», — сказал он.

Профессор добавил, что такие изменения вряд ли позитивно отразятся на здоровье жителей России. «Если по поводу жиров и углеводов диетологи еще спорят, то сохранение белковой массы признается всеми. Каждый человек должен получать в сутки минимальное количество чистого белка — 70 граммов. По нашим, российским нормам», — отметил Ковальков.

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Ранее 11 января «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что жители страны стали есть меньше мяса, рыбы, молочных продуктов, сахара и больше овощей.

В середине ноября 2016 года Росстат проинформировал о снижении реальных доходов россиян в октябре по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года на 5,9 процента до уровня 30,9 тысячи рублей. В сентябре 2016-го падение ускорилось почти вчетверо и составило 1,5 процента.

