Водитель остановился помочь на месте аварии и оказался в наручниках

Задержанный по ошибке полиции США автомобилист получит полмиллиона долларов компенсации

Водитель остановился, чтобы помочь пострадавшим в дорожной аварии с мотоциклом, а в итоге сам оказался в наручниках и за решеткой. После расследования инцидента штат Колорадо обязан выплатить компенсацию за ошибку полиции в размере 500 тысяч долларов (более 39 миллионов рублей), пишет Carscoops.

Житель Небраски Джесси Каннингем в 2022 году стал свидетелем серьезного мотопроисшествия и съехал на обочину для оказания помощи пострадавшим. Но дома его не дождались: мужчине предъявили обвинение в управлении машиной в состоянии опьянения и в наручниках посадили в полицейский автомобиль.

Из материалов судебного иска следует, что Каннингем неоднократно просил сотрудников полиции провести проверку на алкоголь прямо на месте. Он утверждал, что это сразу подтвердит его трезвость. Однако стражи порядка проигнорировали просьбы и задержали мужчину, после чего отправили его на анализ крови. Позже результаты лабораторного исследования не показали ни алкоголя, ни наркотических веществ.

Спустя примерно три месяца прокуратура сняла обвинение в нетрезвом вождении, но на окончательное урегулирование дела ушли годы судебных разбирательств.

Ранее стало известно, что полицейские из Южной Каролины, пытаясь найти пропавший Chevrolet Corvette, вышли на гараж с люксовыми и спортивными автомобилями более чем на 1,3 миллиона долларов (более 102 миллионов рублей). Среди изъятых машин оказались Lamborghini Aventador, два спорткара Porsche 911 — Carrera и Targa, Chevrolet Silverado 2500, GMC Hummer, BMW X7 M60i, Ford Shelby GT500 и Chevrolet Colorado.

