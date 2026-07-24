Шестеро подростков стали жертвами в ДТП в Татарстане

В Татарстане автомобиль врезался в дерево, не выжили шестеро подростков

В Татарстане автомобиль с подростками врезался в дерево, жертвами аварии стали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации портала, ДТП произошло в населенном пункте Зеленодольск. Всего в машине находились семеро, и лишь одному из них удалось выжить.

Пострадавшего госпитализировали, его жизнь пытаются сохранить врачи.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области 14 человек госпитализировали после ДТП с автобусом. Один из пострадавших — несовершеннолетний. По предварительной информации, авария произошла в 19 июля в 14:25 по московскому времени на автодороге Апатиты-Кировск.