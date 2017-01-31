Московская область вошла в тройку лидеров по валовому региональному продукту (ВРП), в 2016 году показатель составил три триллиона рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня Подмосковье в тройке лидеров по валовому региональному продукту. Три триллиона рублей. А у нашего соседа — 13. При том, что разделяет нас только МКАД. По доходам на душу населения мы были 17 в стране, а теперь на 15-м месте. В трудное время нам удалось сохранить рост. За год промышленность прибавила почти 14 процентов, доходы консолидированного бюджета выросли на 9 процентов — мы получили дополнительно 44 миллиарда», — сказал Воробьев.

Он, в частности, подчеркнул, что особую роль в развитии экономики области сыграли крупные компании. «Особое спасибо Сбербанку, «Аэрофлоту», предприятиям оборонной и космической отрасли», — заключил Воробьев.

