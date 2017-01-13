Минпромторг назвал сроки строительства завода Daimler в Подмосковье

Строительство автозавода немецкого концерна Daimler в Московской области начнется в 2018 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«После проведения всех необходимых проектных работ, начиная со следующего года, компания начнет строить предприятие в Московской области. Выход на производство самих автомобилей — традиционно это занимает примерно три года», — сказал он.

На предприятии планируется выпускать премиальные внедорожники Mercedes-Benz.

В ноябре прошлого года глава Минпромторга уточнял, что стоимость нового завода составит не менее 300 миллионов евро. По его словам, это предварительная цифра, так же как и озвученная ранее мощность предприятия в 25-30 тысяч автомобилей в год.

В июне Минпромторг предварительно одобрил проект Daimler по производству автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье. С компанией будет подписан специальный инвестиционный контракт, подразумевающий выпуск 25 тысяч машин в год. Предполагается, что новое предприятие разместится в Солнечногорском районе на территории индустриального парка «Есипово».

Партнером Daimler по проекту может выступить «КамАЗ» — немецкий концерн владеет 15 процентами акций Камского автомобильного завода. Индустриальный парк в Подмосковье будет готов принимать резидентов со следующего года. Локализация производства позволит немецкой компании участвовать в госзакупках.

Daimler выпускает автомобили под брендами Maybach, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG и Smart. По итогам 2015 года концерн продал рекордное число автомобилей — 2,9 миллиона штук. Это положительно отразилось на выручке и прибыли компании, которые достигли соответственно 149,5 миллиарда евро и 8,9 миллиарда евро.

