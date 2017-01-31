В Подмосковье откроют пять перинатальных комплексов

Пять перинатальных комплексов откроют в Московской области летом 2017 года, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям региона, сообщает РИАМО.

Новые комплексы появятся в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Сергиевом Посаде и Раменском. «С ними мы будем готовы принять плюс 20 тысяч рожениц из других регионов», — заметил Воробьев.

Также губернатор пообещал, что в 2017 году подмосковные медработники получат прибавки к заработной плате. «Нашим работникам здравоохранения в прошлом году мы дважды повысили зарплаты. В этом году врачи и медперсонал также получат прибавку», — сказал он.

По словам Воробьева, более 350 подмосковных врачей смогут воспользоваться социальной ипотекой.

Ранее в областном Минстрое обещали, что более 300 врачей, учителей и молодых ученых в 2016 году получили сертификаты на социальную ипотеку. Отбор участников льготной ипотеки от Московской области продлится до конца 2018 года. За это время планируется обеспечить жильем 1311 человек.