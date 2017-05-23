На обеспечение Подмосковья чистой водой выделили 1,2 миллиарда рублей

Власти Московской области потратят на реализацию программы «Чистая вода» 1,2 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал «360» во вторник, 23 мая.

Все денежные средства пойдут на то, чтобы «неочищенная, ржавая, грязная вода ушла в 2017-2018 годах окончательно», отметил Воробьев на заседании правительства области. Он уточнил, что четвертую часть суммы — 300 миллионов рублей — предоставили муниципальные образования.

Ожидается, что до конца текущего года в рамке этой программы в Подмосковье будет построено около сотни водозаборных узлов — чистая вода будет у 93 процентов населения региона. К 2018-му качественной водой будут обеспечены два подмосковных городских округа.

В прошлом годуиз «красной зоны» были выведены десять районов Мособласти.

22 мая Воробьев заявил, что все жители Подмосковья будут обеспечены качественной водопроводной водой к концу 2018 года.