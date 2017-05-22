Жителей Подмосковья пообещали обеспечить чистой водой к концу года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, чтобы к концу 2018 года все жители региона будут обеспечены качественной водопроводной водой. Об этом сообщает телеканал «360» в понедельник, 22 мая.

«Наша задача сделать так, чтобы в 2017-м и в 2018 годах мы закрыли все "красные зоны", проблемные территории, где люди до сих пор получают некачественную воду», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что на эти цели из бюджета выделяются значительные средства. Конкретная сумма не называется.

По программе «Чистая вода» в Подмосковье откроются рекордные сто водозаборных узлов самого высокого качества, уточнил Воробьев.

В начале мая РИАМО сообщало, что до конца года в Рузском городском округе будут введены в эксплуатацию современные очистные сооружения, строящиеся в рамках программы «Чистая вода». В округе Луховицы же планируется до 2018-го построить шесть станция обезжелезивания воды.