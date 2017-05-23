В Подмосковье избавятся от темных мест

Уличное освещение должно быть во всех городах Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит «Подмосковье сегодня» во вторник, 23 мая.

«Наша задача — реализовать программу, чтобы не было темных мест ни в больших, ни в малых городах Московской области, чтобы люди чувствовали себя защищенными и в темное время суток», — сказал губернатор.

По данным министра энергетики Мособласти Леонида Неганова, до конца года на дорогах региона планируется установить более восьми тысячи фонарей, на улицах — более девяти тысяч.

По данным регионального управления административно-технического надзора, в число самых освещенных муниципалитетов вошли Химки, Лосино-Петровский городской округ, Электрогорск. В антирейтинг попали, в частности, Солнечногорский, Щелковский и Чеховский районы.

«На сегодняшний день 80 процентов подмосковных улиц освещены. Но есть и слабые места — это частный сектор, деревни и села», — отмечает глава госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

Вместе с тем она подчеркнула, что число жалоб граждан на плохое освещение, поступающих через правительственный интернет-сервис «Добродел», за год снизилось с 11 до трех тысяч.