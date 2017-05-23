Подмосковный губернатор займется чиновниками-«молчунами»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил составить список муниципалитетов, власти которых не отвечают на жалобы граждан. Об этом сообщает RNS во вторник, 23 мая.

Жители Подмосковья могут сообщать властям о проблемах через правительственный портал «Добродел». Зампредседателя правительства региона Максут Шадаев в ходе заседания доложил губернатору, что ряд муниципалитетов своевременно не отвечает на обращения.

«Я прошу на следующий вторник вынести первые десять муниципалитетов по просрочкам, и мы посмотрим динамику и причины, почему муниципальные власти не реагируют на обращения», — сказал Воробьев.

По данным Шадаева, в Балашихе, например, остаются без движения более 180 жалоб местных жителей, в Ногинском муниципальном районе — более 200.

Весной в «Доброделе» выросло число жалоб, в частности, на дорожные ямы, отметил зампред правительства Мособласти. «Если брать сезонное увеличение количества жалоб, то на первых трех позициях ямы во дворах, ямы на дорогах и нарушение правил уборки дворов. Это те категории, которые растут более активно», — цитирует Шадаева РИАМО.

Интернет-сервис «Добродел», аналог действующего в Москве «Активного гражданина», начал работу в октябре 2015 года. Муниципалитеты должны отвечать на поступающие через портал жалобы в течение восьми дней.

