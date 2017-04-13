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Столичная мэрия по телефону узнает мнение жителей пятиэтажек перед сносом

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Власти Москвы приступили к телефонному опросу горожан по программе сноса пятиэтажек, сообщает «Коммерсантъ».

Для сбора данных будет задействован кол-центр мэрии, сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев. После выяснения, является ли абонент собственником квартиры, нанимателем (по договору соцнайма) или зарегистрированным жильцом, у него поинтересуются, хочет ли он, чтобы его дом был снесен в рамках программы реновации. Также москвичей спросят, согласятся ли они на снос, если взамен им предложат жилье в том же районе или даже квартале.

Всего будут опрошены от 400 до 600 тысяч квартир. Опрос продлится до 1 мая, после чего по сформированному в его ходе списку проведут голосование на портале «Активный гражданин» и в офисах МФЦ.

В мэрии уточнили, что 19 апреля главы всех управ обсудят с жителями вопросы сноса пятиэтажек.

12 декабря мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал проведение опроса на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в апреле депутат Госдумы, один из авторов законопроекта, регулирующего программу, Николай Гончар заявил, что снос пятиэтажек в Москве и переселение людей обойдется примерно в 3,5 триллиона рублей. На старте деньги планируется выделять из городского бюджета, а в дальнейшем власти планируют привлекать инвесторов.

Собянин обещал, что в новых домах, которые построят вместо снесенных устаревших пятиэтажек, будут более просторные квартиры. Планируется, что площадь жилья увеличится на 20 процентов. Распоряжение снести все московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье, 21 февраля дал президент России Владимир Путин.

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