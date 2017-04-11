Названа стоимость сноса московских пятиэтажек

Стоимость программы по сносу пятиэтажек в Москве и переселению людей из них составит около 3,5 триллиона рублей. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы, один из авторов законопроекта, регулирующего программу, Николай Гончар.

По словам парламентария, деньги на старте планируется выделять из городского бюджета, а в дальнейшем предполагается привлекать инвесторов. «Мы анализируем ситуацию, инвесторы пойдут», — отметил Гончар.

10 апреля сообщалось, что утвержден график сноса пятиэтажек на 2017 год. Планируется ликвидировать 63 здания, из них за счет средств горбюджета — 49 домов, по инвестиционным контрактам — 14 домов. Отмечается, что в I квартале 2017 года уже демонтированы 11 зданий.

Поручение о сносе ветхого жилья мэр Москвы Сергей Собянин получил от президента России Владимира Путина на встрече в феврале. Столичный градоначальник, возглавивший штаб по реализации программы реновации жилья, обещал, что в новых домах, которые построят вместо снесенных устаревших, будут более просторные квартиры. Планируется, что площадь жилья увеличится на 20 процентов.