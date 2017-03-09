Собянин пообещал более просторные квартиры жителям сносимых пятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью kp.ru заявил, что в новых домах, которые построят вместо снесенных устаревших пятиэтажек, будут более просторные квартиры.

Количество комнат, по его словам, останется прежним, однако значительно увеличится площадь кухонь — с шести до восьми и более квадратных метров. «Также увеличатся санузлы. В более просторных коридорах и прихожих появится достаточно места, чтобы смонтировать встроенные шкафы», — добавил Собянин. В результате, по его словам, общая площадь новых квартир увеличится на 20 процентов.

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Градоначальник отметил, что новые квартиры жители получат бесплатно и минуя процедуру приватизации, если она не была произведена собственником со старым жильем. «Будем строить добротные, современные панельные или монолитные дома, которые прослужат как новенькие больше 100 лет», — уверил Собянин.

Поручение о сносе ветхого жилья мэр Москвы получил от президента России Владимира Путина на встрече 21 февраля. Градоначальник заявил, что это будет завершено в 2017-2018 годах.

22 февраля Собянин лично возглавил штаб по реализации программы реновации старых пятиэтажек. Мэр отметил, что уже были снесены около 1,7 тысячи домов, и предстоит включить в список еще около восьми тысяч зданий.