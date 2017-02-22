Собянин возглавит штаб по сносу московских хрущевок

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавит штаб по реализации программы реновации старых пятиэтажек, который будет создан в столице. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе мэрии Москвы.

«Мы уже снесли около 1,7 тысяяч домов, а предстоит в программу включить около восьми тысяч, программа более чем в четыре раза более масштабная чем предыдущая. Для ее реализации потребуется концентрация огромных финансовых и материальных ресурсов», — заявил градоначальник.

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Также Собянин поручил поручил Москомархитектуре подготовить предложения по архитектурно-градостроительным и планировочным решениям будущих новых микрорайонов, а комплексу городского хозяйства - внести изменения в программу капитального ремонта с учетом программы реновации пятиэтажек. Также он поручил подготовить поправки в федеральный закон относительно программы сноса.

21 февраля президент России Владимир Путин дал распоряжение столичному градоначальнику Сергею Собянину снести все московские хрущевки и построить на их месте новое жилье.

Собянин заявил, что снос пятиэтажек будет завершена в 2017-2018 годах. По его словам, хрущевки находятся в плохом состоянии — балконы «провисают», швы на фасадах разошлись, а для ремонта труб центрального отопления и канализации необходимо выламывать стены и перегородки между квартирами.

По его словам, в ходе программы реновации жилого фонда уже переселены 160 тысяч московских семей.

Тем не менее, по данным Собянина, в Москве остается немало устаревших пятиэтажек — около 25 миллионов квадратных метров площади. На них проживают 1,6 миллиона человек.