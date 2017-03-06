Газета назвала выделенную на снос московских хрущевок сумму

Московские власти намерены расселять и сносить первые хрущевки за счет бюджета и без привлечения инвесторов. Об этом сообщает в понедельник, 6 марта, газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, из городского бюджета на реализацию программы уже принято решение выделить 300 миллиардов рублей — по 100 миллиардов в год. Как отмечают источники издания, в столице необходимо будет строить дополнительную инфраструктуру и перекладывать сети, поэтому общие затраты на строительство могут составить не менее 2,4 триллиона рублей.

Оператором программы будет Управление гражданского строительства, пишет «Ведомости». Компания будет выполнять функции девелопера, заказывать проекты и нанимать подрядчиков.

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Источник в мэрии отметил, что принцип расселения и сноса будет квартальный. При этом если в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести, подчеркнули собеседники газеты.

По их словам, выбрать кварталы для расселения планируется к сентябрю, а главное условие для попадания под снос — согласие жителей. Так, планируется проводить масштабный опрос, положительное решение будет приниматься по его итогам только в случае согласия подавляющего большинства собственников квартир.

21 февраля президент России Владимир Путин дал распоряжение мэру Москвы Сергею Собянину снести все московские хрущевки и построить на их месте новое жилье. Градоначальник заявил, что снос пятиэтажек будет завершен в 2017-2018 годах.

Днем позже сообщалось, что Собянин лично возглавит штаб по реализации программы реновации старых пятиэтажек. Мэр отметил, что уже были снесены около 1,7 тысячи домов, и предстоит включить в нее еще около восьми тысяч зданий.