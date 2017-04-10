Утвержден график сноса столичных пятиэтажек

В Москве утвердили график сноса пятиэтажек. Об этом агентству «Москва» сообщили в столичном департаменте строительства.

«Утвержден график их сноса на 2017 год. В него включено 63 жилых дома сносимых серий, из них за счет средств горбюджета — 49 домов, по инвестиционным контрактам — 14 домов. Из них в I квартале 2017 года уже демонтированы 11 домов: это девять домов за счет средств горбюджета, и два — по инвестиционным контрактам», — заявил глава ведомства Андрей Бочкарев.

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Отмечается, что в Москве осталось снести 65 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Общий объем подлежащих сносу домов с начала реализации программы составлял 1772 дома. Полный перечень сносимых зданий опубликован на сайте департамента.

Глава Минстроя Михаил Мень заявил Национальной службе новостей (НСН), что реализация программы по сносу хрущевок в стране начнется, когда будут получены первые результаты реновации в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, возглавивший штаб по реализации программы реновации старых пятиэтажек, обещал, что в новых домах, которые построят вместо снесенных устаревших пятиэтажек, будут более просторные квартиры. Планируется, что площадь жилья увеличится на 20 процентов.

Распоряжение снести все московские хрущевки и построить на их месте новое жилье 21 февраля дал президент России Владимир Путин.