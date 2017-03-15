Названы возможные сроки принятия закона о сносе пятиэтажек

Законопроект, необходимый для реализации программы по расселению пятиэтажек в Москве, может пройти первое чтение в Госдуме через месяц. Об этом заявил председатель Думы Вячеслав Володин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы рассмотрели законопроект на Совете Думы, отправили его на обсуждение в регионы. Исходя из этого, можем предполагать и планировать его рассмотрение в первом чтении 19 апреля», — сказал спикер нижней палаты парламента. Второе чтение, по его словам, в таком случае пройдет в середине мая.

«Если не будет больших замечаний, тогда можно предполагать, что этот закон [в третьем, окончательном чтении] будет принят где-то в июне», — добавил Володин.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

По его словам, в ближайшее время Совет Госдумы проведет слушания по законотворческим инициативам, связанным со сносом хрущевок. Ожидается, что участие в мероприятиях примет в том числе мэр Москвы Сергей Собянин.

Документ о реновации жилищного фонда столицы был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 10 марта. Его авторами стали в том числе депутаты-единороссы Николай Гончар, Ирина Белых и Геннадий Онищенко (все избраны в Госдуму от Москвы), а также член Совета Федерации Зинаида Драгункина.

Документ предполагает внесение поправок в закон «О статусе столицы Российской Федерации» и ряд других законодательных актов. В частности, в них определяются характеристики предоставляемого при переселении жилья, порядок проведения госзакупок при реализации программы. По данным думской базы законодательной деятельности, отзывы к законопроекту должны быть подготовлены до 12 апреля.

Президент Владимир Путин дал поручение о сносе ветхого жилья мэру Москвы 21 февраля. Собянин заявил, что соответствующая программа будет завершена в 2017-2018 годах.

На следующий день стало известно, что градоначальник лично возглавил штаб по ее реализации. По его словам, уже были снесены около 1,7 тысячи домов, предстоит включить в список еще около 8 тысяч зданий.