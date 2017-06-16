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Подмосковье займется развитием спортивного волонтерства

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Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков и ректор Российского государственного университета физической культуры Тамара Михайлова подписали соглашение о развитии спортивного волонтерства. Об этом сообщает телеканал «360» в пятницу, 16 июня.

«Мы много строим объектов спорта, открываем новые отделения спортивных секций. Новые профессиональные кадры нам нужны», — отметил Терюшков.

Глава Минспорта Подмосковья также встретился со студентами вуза, которые провели для него показательное выступление с рапирами.

7 июня сообщалось, что региональное министерство спорта подписало соглашение о сотрудничестве с Российским государственным университетом туризма и сервиса. В его рамках пройдет подготовка волонтеров для организации спортивных событий, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года.

В конце мая Минспорта сообщал, что в Московской области началась реконструкция девяти стадионов, которые будут использоваться для тренировок участников ЧМ.

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