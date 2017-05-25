В Подмосковье начали реконструкцию девяти стадионов к ЧМ-2018

Реконструкция еще девяти стадионов началась в Московской области в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 25 мая, со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Московской области.

«Подмосковье активно готовится к приему большого футбольного праздника — чемпионата мира», — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова.

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В декабре реконструкция завершится на тренировочной площадке стадиона «Авангард» в Домодедове, отметили в ведомстве. На остальных объектах строительно-монтажные работы закончатся в мае 2018-го.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Московской области к ЧМ подготовят в целом 17 тренировочных баз.