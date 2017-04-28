Медведев призвал вернуть доверие россиян к футболу

Председатель правительства Дмитрий Медведев призвал вице-премьера Виталия Мутко, ответственного за развитие спорта, повысить интерес россиян к футболу. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 28 апреля.

Медведев привел слова министра культуры Владимира Мединского, рассказывавшего о популярности семейных походов на хоккейные матчи. «Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол», — отметил глава правительства.

Виталий Мутко в свою очередь признал, что отношение россиян к футболу ухудшилось, в частности — снизился уровень доверия к сборной стране.

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«Мы, конечно, все равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже», — добавил Дмитрий Медведев.

Ранее в пятницу сообщалось, что премьер обсудил с Мутко скандал на матче между командами «Зенит» и «Урал», в ходе которого арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургского клуба. Медведев подчеркнул, что за этой «удивительной ситуацией» следила вся страна. Он призвал вице-премьера поднять авторитет футбола, напомнив ему, что Россия в следующем году будет принимать чемпионат мира.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые примет подобный турнир.