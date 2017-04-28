Медведев прокомментировал ситуацию с тремя удаленными игроками в матче «Зенита»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в беседе с вице-премьером Виталием Мутко назвал удивительной ситуацию в матче 23-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» — «Урал» (2:0), в ходе которого арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургского клуба. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 28 апреля.

«Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала», — отметил премьер-министр. Он также поинтересовался у Мутко, сколько игроков в составе одной команды необходимо для продолжения встречи. Вице-премьер пояснил, что игра останавливается, когда на поле остается семь футболистов.

По словам Мутко, Еськов с задачей не справился: «Не знаем, что за этим стоит: волнение, или накал, или открытие нового стадиона. Судья допустил первое ошибочное решение, а потом...»

Медведев в свою очередь призвал чиновника поднимать авторитет футбола. «Это можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола — и российского, и мирового, потому что мы чемпионат мира проводим (в 2018 году — прим. «Ленты.ру»)», — подытожил глава правительства.

22 апреля «Зенит» победил «Урал» в первом матче на стадионе «Крестовский». Встреча завершилась со счетом 2:0. Гости заканчивали матч ввосьмером: во втором тайме Еськов удалил Эрика Бикфалви и двух Романов — Павлюченко и Емельянова. После этой встречи арбитр был временно отстранен от судейства.