Удаленному в матче с «Ростовом» капитану «Спартака» дали сыграть с ЦСКА

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков дисквалифицирован на один матч за прямую красную карточку в игре 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:3). Об этом «Чемпионат.com» сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

«Сам игрок присутствовал на заседании и сказал, что в его действиях не было умышленной агрессии. После эпизода он извинился на поле и после матча перед Кристианом Нобоа (игрок «Ростова», против которого были нарушены правила — прим. «Ленты.ру»». Мы приняли решение не дисквалифицировать его дополнительно», — заявил Григорьянц.

Кроме того, по решению КДК, один матч пропустит и форвард «Урала» Роман Павлюченко, удаленный за неспортивное поведение во встрече с «Зенитом» (0:2).

Глушаков не сможет выйти на поле только в игре 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги против «Урала». Матч состоится во вторник, 25 апреля, в 19:30 по московскому времени. Игрок будет готовиться к московскому дерби с ЦСКА, которое пройдет 30 апреля.