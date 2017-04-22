«Ростов» разгромил «Спартак» в чемпионате России

«Ростов» обыграл московский «Спартак» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 22 апреля, на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Александр Гацкан и Александр Бухаров, оформивший дубль. Спартаковцы доигрывали матч вдесятером — на 75-й минуте за вторую желтую карточку был удален Денис Глушаков.

«Спартак» продолжает лидировать в таблице РФПЛ с 54 очками. Его ближайшие преследователи — «ЦСКА» и «Зенит» — свои матчи выиграли и сократили отставание от красно-белых до 7 и 8 очков соответственно.

Ранее 22 апреля «Зенит» обыграл «Урал» в первом матче на новой арене. Главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех футболистов-екатеринбуржцев.