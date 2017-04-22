Спорт
 

«Ростов» разгромил «Спартак» в чемпионате России

Перейти в «Мою Ленту»

«Ростов» обыграл московский «Спартак» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 22 апреля, на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Александр Гацкан и Александр Бухаров, оформивший дубль. Спартаковцы доигрывали матч вдесятером — на 75-й минуте за вторую желтую карточку был удален Денис Глушаков.

«Спартак» продолжает лидировать в таблице РФПЛ с 54 очками. Его ближайшие преследователи — «ЦСКА» и «Зенит» — свои матчи выиграли и сократили отставание от красно-белых до 7 и 8 очков соответственно.

Ранее 22 апреля «Зенит» обыграл «Урал» в первом матче на новой арене. Главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех футболистов-екатеринбуржцев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Зенит» одолел оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на «Крестовском»
В сети высмеяли кусочек пластиковой травы на «Крестовском»
Боярский рассказал о желании бросить все ради работы диктором на «Крестовском»
Последние новости
Российского военнослужащего убили в Армении
В Мексике убит наркобарон Команданте Бык
На вокзале в Париже задержали вооруженного ножом мужчину
Хабаровские полицейские обнаружили все похищенное из тира «Хаммер» оружие
«Ростов» разгромил «Спартак» в чемпионате России
Мутко раскритиковал судью за удаление трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом»
Пранкер от лица Авакова поговорил со Скрипкой о гетто для не знающих украинский
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
10:14 Сегодня

«Он станет первым чемпионом UFC из России»

Оправдает ли Артем Лобов надежды своего друга Конора Макгрегора
16:06 Сегодня

«Зенит» одолел оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на «Крестовском»

19:46 18 апреля 2017

В «Зените» осудили назвавшего Луческу румынским чучелом агента Карреры

14:17 Сегодня

Сын Роналду забил со штрафного в стиле отца

Спорт
 — 
14:01 Сегодня

Татарский акцент

Готова ли Казань к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира
15:25 Сегодня

В сети высмеяли кусочек пластиковой травы на «Крестовском»

20:18 17 апреля 2017

Магнитогорский комментатор предложил разбить лицо хоккеисту Ковальчуку

13:17 Сегодня

Фигуристка Медведева вновь побила собственный мировой рекорд

Спорт
 — 
10:54 13 апреля 2017

Бело-голубое небо

Как «Динамо» за один сезон вернулось в Российскую футбольную премьер-лигу
13:27 Сегодня

Россияне заняли второе место на командном ЧМ по фигурному катанию

13:59 17 апреля 2017

Вратарь «Челси» пропустил матч с МЮ из-за полученной на съемках рекламы травмы

11:53 Сегодня

Овечкин отомстил сопернику за силовой прием ударом клюшкой

Россия
«Он испытал сильнейший оргазм»
Психиатр Ян Голанд более 50 лет лечит гомосексуализм гипнозом, танцами и спортом
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»Полвека дачного счастья
Музей-заповедник «Царицыно» открывает удивительную экспозицию
Сочинский таксист сбил трех детей
Американец воткнул нож в глаз соседу по хостелу в Петербурге
В Новосибирске ребенок провалился в двухметровую яму на тротуаре
Сенатор заявил о готовности России в приоритетном порядке поставить Сирии ПВО
Минздрав предложил запретить курение вейпов в общественных местах
Все материалы
Мир
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
Государства Ближнего Востока: что их ждет в XXI веке?
Эксперты РСМД пытаются предсказать будущее арабской государственности
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Spiegel сообщил о слежке немецкой разведки за Интерполом
Разлив топлива произошел после столкновения парома с пристанью на Канарах
Ангела Меркель и Дональд ТрампМайн либер фройнд
США и ФРГ остаются близкими партнерами, несмотря на неприязнь между их лидерами
A female supporter of the Muslim Brotherhood and ousted Egyptian President Mohamed Mursi shouts slogans against the military and interior ministry, during a protest in front of barbed wire, army soldiers and the riot police at El-Thadiya presidential palace in Cairo, November 15, 2013. Supporters of Mursi staged one of their largest protest marches in weeks on Friday, a day after Egypt's military-backed government lifted a three month state of emergency.Thousands of demonstrators marched in different neighborhoods of Cairo and in several cities around the country. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)Сиси против исламизма
Почему авторитарные методы президента Египта бессильны в борьбе с радикалами
Все материалы
Бывший СССР
Иван ДорнИ Дорна, и задорно
Почему артисты и спортсмены становятся врагами Украины
Нурсултан НазарбаевАзбучные истины
Чем закончится попытка Казахстана перейти на латиницу
Владимир ГройсманТариф премьерный
Что получили украинцы от назначенного год назад правительства Гройсмана
МВФ объявил условие получения Украиной нового кредита
ЛНР обвинила Киев в подготовке диверсии на Счастьенской ТЭС
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев
Прокуратура Украины потребовала лишить гражданства автора идеи об аренде Крыма
Все материалы
Финансы
Обеспеченный козел
Как провалившиеся государства спасают экономику скотом, долларом и наркотиками
В правительстве допустили упразднение трудовых книжек
В Минфине предложили взимать НДФЛ с доходов по депозитам
Глазьев призвал ввести в России валютный контроль
Выплаты вкладчикам Росэнергобанка составят 34 миллиарда рублей
Число картелей в России увеличилось на 18 процентов
Уставной капитал «Пересвета» уменьшат с двух миллиардов до рубля
Все материалы
Бизнес
Война до последнего помидора
Москва и Анкара обещают снять ограничения в двусторонней торговле
Китайца оштрафовали на 36,5 миллиона долларов за махинации с акциями
Денис МантуровВысокооплачиваемая низкая эффективность
О разнице в общественной и личной деятельности Дениса Мантурова
Минфин анонсировал разработку национальной системы маркировки товаров
Президент РЖД отчитался о выросших вдвое доходах
Предприниматели получили свыше 6 миллиардов рублей при поддержке Корпорации МСП
Минфин США отказался делать для Exxon исключение из режима санкций против России
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Эдуард Буданцев«Они угрожали вывезти ее детей в багажнике»
Отставной офицер Буданцев рассказал, как защищал хозяйку Elements Жанну Ким
Хабаровские полицейские обнаружили все похищенное из тира «Хаммер» оружие
Подготовленный в лагерях ИГ боевик убит на Ставрополье
Президентский калибр
Из какого оружия стреляли в первых лиц государств
СМИ сообщили об отставке главного военного прокурора России
Истребители НАТО за год совершили 780 вылетов из-за российской авиации
Все материалы
Наука и техника
Стань травкой
Как жуткие подземные существа превращаются в растения
Никола Лемери выступает с публичной лекцией по химииДостали
Зачем простой аптекарь объявил войну могущественным алхимикам
Грубая сила
Каким вышел ремастер Full Throttle — игры о байкерах, жестокости и предательстве
Космонавт Падалка пожаловался на безделье
Ученые нашли в Великобритании вторую копию Декларации независимости США
В Центре подготовки космонавтов прокоментировали уход Падалки
Газета узнала об уходе Геннадия Падалки из отряда космонавтов
Все материалы
Спорт
«Он станет первым чемпионом UFC из России»
Оправдает ли Артем Лобов надежды своего друга Конора Макгрегора
Татарский акцент
Готова ли Казань к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира
«Зенит» одолел оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на «Крестовском»
Дениз БуэноБуэно ночес
Как к девушке — футбольному арбитру без нижнего белья пришел успех
Сын Роналду забил со штрафного в стиле отца
В сети высмеяли кусочек пластиковой травы на «Крестовском»
Фигуристка Медведева вновь побила собственный мировой рекорд
Все материалы
Культура
Йозеф Бойс«Должен ли я жениться на своей матери?»
И другие неудобные вопросы от классиков инсталляции
Геркулес и ДеянираГолые люди и где они обитают
Три книги о человеческом теле, сознании и других животных
Блондинка вне закона
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Наваждения» до «Кухни»
На Скрипку пожаловались в прокуратуру за слова о гетто для не знающий украинский
Пранкер от лица Авакова поговорил со Скрипкой о гетто для не знающих украинский
Директор Исаакия подтвердил информацию о своей отставке
Умерла автор безголовых скульптур Магдалена Абаканович
Все материалы
Интернет и СМИ
Билл О'Рейли«Он называл ее горячей шоколадкой и кряхтел как кабан»
За что уволили американского журналиста, оскорбившего Путина
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
«YouTube держит нас за баранов»
Почему блогеров лишают денег, а россиян заставляют смотреть турецкие видео
Ролик о Навальном-Гитлере удалили с YouTube
Создателей «Властелина колец» поймали на заимствовании у «Телепузиков»
Ведущий Первого канала принес украинскому гостю ведро с символическими фекалиями
Британка собрала коллекцию самых идиотских провинциальных новостей
Все материалы
Ценности
Что ты гонишь!
Уникальные спорткары на аукционе в Техасе
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Клэр Дэйнс и Риз Уизерспун примерили новые драгоценности Tiffany & Co.
Reebok отметил День Земли
Incanto сшил женщинам «очень сексуальное» белье с эффектом татуировок
Alexander McQueen переосмыслил дизайн классической сумки
Летающие автомобили за сотни тысяч евро показали в Монако
Все материалы
Путешествия
Дар олимпийских богов
О традициях эллинского виноделия, которые живы в Крыму по сей день
«Кемер называют маленькой Москвой»
Мэр турецкого курорта — о русских праздниках, домах и свадьбах
На Канарах паром со 140 пассажирами врезался в пирс
Афганистан решил развивать туризм
Эксперты вывели формулу идеального отеля
Пассажир избил «занимавшего слишком много места в самолете» пилота
Глава Бурятии предложил взимать денежный сбор с туристов на Байкале
Все материалы
Из жизни
People dance on the opening day of the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S. April 14, 2017. Беззаботно раздеты
Как проходит Коачелла — один из самых модных фестивалей в мире
Мохнатый рейх
Все о движении фурри — любителях носить костюмы зверей
Вечно молодые
Как ЗОЖ помогает знаменитым женщинам «50+» выглядеть на 30
Шотландский политик вступил в борьбу с бараном
Африканская девушка с разноцветной кожей стала моделью
Бильярдист с пятиметровым кием попал в Книгу рекордов Гиннесса
Британская королева Елизавета II отметила 91-й день рождения
Все материалы
15 самых продаваемых машин в мире
Самые популярные автомобили 2017 года, и в первой тройке — кроссовер!
Мещанская прокрастинация
Тест-драйв Toyota LC 200
Чудовищные аварии, в которых никто не пострадал
12 гоночных аварий, в которых пилоты выжили вопреки судьбе
Премиальные машины непремиальных брендов
Вспоминаем модели непремиальных марок, которые конкурировали с Mercedes и BMW
VW сравнил цены на Passat за 43 года
Названы самые аварийные места Москвы
Американцы добавили 45-летнему «Лэнд Крузеру» современную начинку
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы