«Зенит» одолел оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на «Крестовском»

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Урал» из Екатеринбурга в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 апреля, на стадионе «Крестовский» и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в этой встрече забил защитник хозяев Бранислав Иванович на 86-й минуте. На 93-й минуте отличился полузащитник Йоан Молло.

По ходу встречи арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков «Урала». На 62-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Эрик Бикфалви, спустя две минуты за неспортивное поведение был удален Роман Павлюченко. На 87-й минуте после стычки с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой красную карточку получил защитник Роман Емельянов.

Этот матч стал первым официальным в истории «Крестовского». Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Арену строили около 10 лет. Стадион примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.