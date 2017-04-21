Боярский рассказал о желании бросить все ради работы диктором на «Крестовском»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, болеющий за петербургский «Зенит», будет работать диктором на первом матче команды на стадионе «Крестовский». Об этом актер рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Конечно, моя работа будет отличаться от занятости обычного диктора. Я буду вести этот матч, и "Зенит" выиграет. Я бы с удовольствием ушел из театра, кино, бросил бы телевидение, чтобы работать диктором всю оставшуюся жизнь», — заявил Боярский.

Дебютную встречу на новом стадионе «Зенит» проведет в субботу, 22 апреля, в рамках 24-го тура чемпионата России против «Урала». Встреча начнется в 14:00 мск.

Футбольная арена на Крестовском острове сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство объекта началось в 2007 году. В четверг, 21 апреля, «Зенит» провел на стадионе первую тренировку.