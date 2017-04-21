«Зенит» провел первую тренировку на «Крестовском»

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» провели первую тренировку на стадионе «Крестовский». О этом сообщает пресс-служба клуба. Видео было опубликовано на официально канале команды на YouTube.

Занятие прошло в четверг и длилось 20 минут. Футболисты провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились в тренировочный центр, где прошла заключительная часть тренировки.

Первый матч на новом стадионе «Зенит» проведет 22 апреля. В матче 24-го тура чемпионата России команда примет екатеринбургский «Урал».

Футбольная арена на Крестовском острове сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство объекта началось в 2007 году.

Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира — в 2018-м, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.