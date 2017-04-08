«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на стадионе «Петровский»

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Петровский» и завершилась вничью 1:1. В составе «Анжи» отличился Павел Яковлев (21-я минута). Сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина (73-я). На 50-й минуте за фол последней надежды был удален защитник «Зенита» Николас Ломбертс.

«Зенит» набрал 43 очка и занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 5 очков. У красно-белых игра в запасе, они проведут матч с «Уфой» 9 апреля. Махачкалинцы занимают 11-ю строчку с 24 очками.

Матч стал для петербуржцев последним на «Петровском». Последующие домашние встречи сине-бело-голубые будут проводить на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.