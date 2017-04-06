В «Анжи» заявили о нежелании играть по пятницам из-за намаза

Махачкалинский «Анжи» попросил руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не назначать домашние матчи клуба на пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Пятница — особенный для дагестанцев, как и для всех мусульман, день недели. Люди стараются в этот день совершать коллективный пятничный намаз, посвящают себя семье и близким, и этот день является не самым удобным для посещения матчей любимой команды. Это, конечно же, не может не сказаться на заполняемости трибун», — отметили в клубе.

В текущем сезоне «Анжи» провел в пятницу два последних домашних матча на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, рассчитанном на 28 тысяч зрителей. 17 марта в игре 20-го тура махачкалинцы в присутствии 7 100 человек победили «Оренбург» (1:0). 31 марта за поражением махачкалинцев в матче 21-го тура от «Урала» (2:3) наблюдали 3950 болельщиков.

В 21 матче «Анжи» набрал 23 очка и занимает 12-е место в чемпионате России.