В «Анжи» предложили выгонять ругающихся матом фанатов со стадионов

Исполнительный директор махачкалинского «Анжи» Эльдар Исаев предложил выводить использующих нецензурную лексику фанатов со стадионов во время матчей. Его слова приводит ТАСС.

«Надо не просто повышать штрафы, надо прямо во время матча демонстративно, без разбирательств, брать за шкирку и выбрасывать со стадионов провокаторов, там всегда есть заводила», — заявил Исаев, отметив, что отсутствие работы с болельщиками мешает развиваться всем клубам Премьер-лиги.

«Почему наш футбол не зарабатывает? Потому что местечково думают, не думают о будущем. Нельзя так, чтобы "Анжи" делал хорошо, а остальные — нет, или наоборот. Есть общий продукт, мы его должны делать» , — подчеркнул исполнительный директор клуба.

28 февраля глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин назвал нецензурную брань и пиротехнику главными проблемами, мешающими нормальному восприятию матчей чемпионата страны. Он отметил, что благодаря работе комитета и изменению менталитета ситуация на стадионах улучшилась.