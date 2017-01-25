Фанаты хоккейного «Спартака» откажутся от мата на трибунах

Фанаты хоккейного «Спартака» пообещали отказаться от матерной брани на матчах команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы безопасности красно-белых Романа Морозова.

«Клуб был оштрафован КХЛ на 600 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений в последнем матче чемпионата лиги с ЦСКА. Мы проводим работу по предотвращению таких случаев. Только что поговорили с фанатами, они пообещали, что не будут больше этого делать», — заявил Морозов.

Встреча с ЦСКА состоялась 23 января и завершилась поражением красно-белых со счетом 1:6. Неудача в поединке с красно-синими стала для команды девятой подряд. Перед матчем болельщики посещали раздевалку команды, где пытались мотивировать игроков с использованием нецензурной брани.