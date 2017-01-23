Болельщики ХК «Спартак» нецензурно поговорили с игроками в раздевалке

Видео: ДНЕВНИКИ ФАНАТА / YouTube

Болельщики московского хоккейного клуба «Спартак» жестко поговорили с игроками в раздевалке после тренировки. Видео размещено на канале «Дневник Фаната» в YouTube.

Лидеры фанатского движения красно-белых в грубой форме с использованием нецензурных выражений высказали недовольство результатами команды и отношением хоккеистов к игре в этом сезоне. Также болельщики призвали игроков полностью выложиться в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Игра состоится в понедельник, 23 января, в 19:30 мск.

«Спартак» с 60 очками после 52 матчей занимает предпоследнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 18 баллов. В последних восьми встречах клуб потерпел восемь поражений в основное время.