Футболист «Ниццы» Балотелли пристыдил французов за расизм

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли после гостевого матча 21-го тура чемпионата Франции с «Бастией» пожаловался на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

«У меня есть вопросы к французам. Это нормально, что фанаты "Бастии" весь матч ухали, но никакие дисциплинарные органы никак на это не реагировали? Расизм легализован во Франции? Или только в Бастии? Футбол — удивительный вид спорта, но фанаты "Бастии" делают его ужасным. Это позор», — отметил 26-летний форвард.

Встреча завершилась вничью 1:1. После 21 тура национального чемпионата «Ницца» с 46 очками возглавляет таблицу. Балотелли принял участие в 10 матчах и забил восемь мячей.

Нападающий перешел в «Ниццу» летом 2016 года на правах свободного агента. До этого он выступал в составе «Интера», «Милана», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». В составе сборной Италии Балотелли стал серебряным призером чемпионата Европы-2012.