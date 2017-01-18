Бывший футболист «Спартака» сравнил российский и американский расизм

Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян, ныне выступающий за американский «Реал Солт-Лейк», заявил, что проблему расизма в России сильно преувеличивают. Слова спортсмена в среду, 18 января, приводит ESPN.

«Расизм есть и здесь, мы с ним сталкиваемся каждый день в США. Я вообще не думаю, что в этом плане будет ощутима разница между Россией и США. Если отправиться в Россию туристом или комментатором, то никакого расизма там не увидишь. Знаю, что президент Путин сделает все возможное, чтобы этого не было», — отметил форвард.

«Увы, расизм есть везде. Я сталкивался с ним в Германии и Испании. Очень жаль, что такое случается. Почему мы не можем просто жить в мире и согласии?» — добавил Мовсисян.

Нападающий перешел из «Спартака» в «Реал Солт-Лейк» в январе 2016 года. 29-летний армянин уже выступал за этот клуб в период с 2007 по 2009 год.

Имеющий гражданство Армении и США футболист перешел в «Спартак» в 2013 году из «Краснодара». В составе красно-белых форвард провел 66 матчей и забил 27 мячей.