Отсидевший в Марселе российский футбольный фанат рассказал о наркотиках в тюрьме

Российский футбольный болельщик Сергей Горбачев, отсидевший в марсельской тюрьме «Буметт» семь месяцев по обвинению в организации массовых беспорядков, рассказал о свободном обороте наркотиков в исправительном учреждении. Об этом в четверг, 19 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«На нашем этаже жило 30 человек, 90 процентов из них арабы и чернокожие. Народ этот не очень развитый — читать не умеет практически никто. Сидят они, в основном, за торговлю наркотиками. Мы были сильно удивлены, когда увидели, что гашиш курят в "Буметте" как сигареты, на территории тюрьмы нет никаких ограничений для этого», — рассказал болельщик.

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Горбачев также рассказал, что гашиш — свободно конвертируемая валюта в тюрьме, и некоторые специально туда попадают, чтобы заработать.

Горбачев прибыл в Москву вместе с еще одним российским фанатом — Алексеем Еруновым — в среду, 18 января. Во Франции они были приговорены к 18 месяцам и двум годам тюрьмы соответственно по обвинению в организации массовых беспорядков, произошедших в Марселе 11 июня. В дальнейшем россияне подали ходатайство об условном освобождении и высылке из Франции.

ЧЕ-2016 проходил с 10 июня по 10 июля в 10 французских городах.