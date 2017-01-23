В КХЛ отреагировали на нецензурное общение болельщиков «Спартака» с командой

Видео: ДНЕВНИКИ ФАНАТА / YouTube

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением, в котором осудила встречу хоккеистов «Спартака» и фанатов в раздевалке клуба после тренировки. Текст заявления в понедельник, 23 января, был опубликован на сайте КХЛ.

«КХЛ считает подобное поведение болельщиков неприемлемым, порочащим имидж лиги и хоккея. Регламентом КХЛ предусмотрена ответственность клубов за не соответствующее цивилизованным нормам поведение болельщиков. В связи с этим вызывает крайнее удивление акция болельщиков "Спартака", в нецензурной форме высказавших свое неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что КХЛ ведет последовательную борьбу с проявлениями агрессии на матчах и других мероприятиях чемпионата, с использованием болельщиками ненормативной лексики во время игр. «Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях», — говорится в сообщении.

22 января болельщики московского ХК «Спартак» жестко поговорили с игроками в раздевалке после тренировки, призвав игроков полностью выложиться в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Игра пройдет 23 января и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Спартак» с 60 очками после 52 матчей занимает предпоследнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 18 баллов. В последних восьми встречах клуб потерпел восемь поражений в основное время.