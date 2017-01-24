Главу профсоюза игроков КХЛ шокировало общение фанатов «Спартака» с командой

Глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко отреагировал на общение фанатов московского «Спартака» с хоккеистами в раздевалке клуба. Об этом сообщает Russia-hockey.ru во вторник, 24 января.

«Откровенно говоря то, что произошло в "Спартаке", нас в профсоюзе шокировало. На несколько минут раздевалку клуба превратили в какую-то забегаловку. Мат, оскорбления соперников, угрозы — не могу поверить, что все это звучало с официальной территории клуба КХЛ, а потом было во всех спортивных СМИ», — заявил Коваленко.

Он также отметил, что фанаты и люди, пригласившие их в раздевалку, нанесли урон всем — «Спартаку», его игрокам и КХЛ.

22 января болельщики «Спартака», употребляя нецензурные выражения, поговорили с игроками в раздевалке после тренировки, призвав их полностью выложиться в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча прошла в понедельник, 23 января, и завершилась победой красно-синих со счетом 6:1.

«Спартак» с 60 очками после 53 матчей занимает предпоследнее место в Западной конференции. В последних девяти встречах клуб потерпел девять поражений в основное время.