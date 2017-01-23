«Спартак» после общения с фанатами разгромно проиграл ЦСКА

Московский «Спартак» проиграл столичному ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на Малой спортивной арене «Лужники» в понедельник, 23 января, и завершилась со счетом 6:1 в пользу армейцев. В первом периоде была заброшена одна шайба, на восьмой минуте отличился форвард ЦСКА Стефан Да Коста. В втором игровом отрезке армейцы забросили еще четыре шайбы. Точными бросками отметились Сергей Андронов (28), Александр Попов (33), Денис Денисов (33) и Да Коста (38). В третьем периоде красно-белые одну шайбу отыграли после броска Константина Глазачева (47), но на 54-й минуте ЦСКА вновь добился преимущества в пять голов, отличился Александр Кутузов.

Таким образом, ЦСКА набрал 117 очков и сохранил второе место в Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего СКА на четыре балла. «Спартак» потерпел девятое поражение подряд и с 60 очками расположился на предпоследнем, 13-м месте в таблице.

Накануне, 22 января, болельщики «Спартака» навестили хоккеистов после тренировки и в нецензурной форме высказали свои претензии. Хоккеисты пообещали, что в матче с ЦСКА «все увидят другой "Спартак"».