Маркин счел мат и еще одно явление главными проблемами в российском футболе

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин назвал нецензурную брань и пиротехнику главными проблемами, мешающими нормальному восприятию матчей чемпионата страны. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«В остальном, те проблемы, которые были на наших стадионах в начале 2000-х годов, я сейчас даже не говорю про 90-е, несопоставимы с тем, что сейчас на стадионах. Это, конечно, в большой степени и работа РФС, и в целом изменение менталитета», — заявил Маркин.

27 и 28 февраля в Москве проходит семинар по безопасности и работе с болельщиками во время проведения футбольных матчей. В семинаре участвуют представители РФС, российских клубов, а также Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Маркин получил должность в РФС 22 ноября прошлого года.

