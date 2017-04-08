Спорт
 

Мутко оценил вероятность введения потолка зарплат для футболистов

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Вице-премьер правительства России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что не исключает введения ограничений зарплат для футболистов. Слова чиновника приводит «Интерфакс».

«Мы поставили ограничение, чтобы те инвестиции, которые идут из бюджета региона, не направлялись на заработную плату, выплату агентских вознаграждений. Не исключаю, что могут быть введены потолки для зарплат игрокам», — рассказал Мутко.

5 апреля президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, что в сезоне-2017/2018 руководством РФПЛ планируется ввести лимиты зарплат для молодых футболистов. При этом возраст игроков, на которых будут распространяться ограничения, пока не определен.

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