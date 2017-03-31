Мутко понадеялся на миллиардные отчисления букмекеров

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что букмекерские конторы будут выделять на финансирование спорта около 1 миллиарда рублей в год. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Что касается букмекерских контор, мы рассчитываем на 250 миллионов рублей в квартал, это миллиард в год», — заявил Мутко.

Ранее 31 марта Мутко прокомментировал ситуацию с сокращением финансирования профессионального спорта из государственного бюджета. Он отметил, что клубы должны выходить на самоокупаемость.

28 марта президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий букмекерские конторы отчислять часть средств на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта. Деньги будут попадать к организаторам соревнований, на исход которых принимаются ставки. Они, в свою очередь, должны тратить на профессиональный спорт 80 процентов от общего объема отчислений, а на детско-юношеский — 20. В случае неуплаты букмекерским конторам будет грозить суд.