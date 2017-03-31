Мутко оценил возможность прекращения госфинансирования профессионального спорта

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время государство не собирается прекращать спонсирование профессионального спорта. Его слова в пятницу, 31 марта, приводит «Р-Спорт».

«Нужно возмещать ресурсы, которые направляются бюджетами на развитие профессионального спорта. Мы сейчас только в начале пути, нет речи о том, чтобы завтра прекратить госфинансирование клубов, но двигаться к этому надо. Нужно работать над тем, чтобы клубы сами получали доходы», — объяснил он.

По словам чиновника, иногда ему становится стыдно за экономику в этой области. «Люди порой работают очень поверхностно, получают деньги от государства и ввергают клубы в долги. Нам нужно переходить к качеству работы», — подчеркнул глава РФС.

В октябре 2016 года за сокращение финансирования профессионального спорта из государственного бюджета выступил президент России Владимир Путин. В данный момент ряд государственных компаний являются генеральными спонсорами футбольных и хоккейных клубов.