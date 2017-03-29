Мутко ответил на призывы отнять у России ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко ответил на призывы зарубежных политиков лишить страну права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА. Нам беспокоиться не о чем. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее — это понятно. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем», — заявил Мутко.

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Во вторник, 28 марта, заместитель председателя немецкой правящей парии ХДС/ХСС Михаэль Фукс допустил бойкот Германией мундиаля в России. По его словам, «страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира».

Помимо Фукса о бойкоте или необходимости переноса турнира говорили несколько зарубежных, в том числе украинских политиков и спортивных функционеров.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.