Гол Неймара помог Бразилии первой квалифицироваться на ЧМ-2018 в России

Сборная Бразилии разгромила Парагвай в матче квалификации чемпионата мира 2018 года по футболу и первой квалифицировалась в финальную часть турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в ночь на среду, 29 марта, по московскому времени в Сан-Паулу завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Один из мячей записал на свой счет форвард «Барселоны» Неймар.

За четыре тура до конца отборочного цикла Бразилия с 33 очками лидирует в южноамериканской отборочной группе и не сможет опуститься ниже четвертого места, гарантирующего путевку в финальную часть мундиаля.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.