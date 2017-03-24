Тренер «Челси» отказался от покупки Неймара

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте наложил вето на переход бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Неймара. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Metro.

По информации издания, владелец лондонцев Роман Абрамович достиг с руководством сине-гранатовых принципиальной договоренности о покупке 25-летнего футболиста, но Конте не выразил заинтересованности в трансфере. Сумма сделки могла составить рекордные 180 миллионов евро (194,5 миллиона долларов).

Отмечается, что подобное решение Конте может быть связано с желанием покинуть «Челси». В его услугах заинтересован миланский «Интер». Абрамович, в свою очередь, намерен удержать тренера любыми средствами. По слухам, в случае, если Конте останется в Лондоне, его зарплата превысит 15 миллионов евро (16,2 миллиона долларов) в год. После 28 туров Английской премьер-лиги «Челси» с 69 очками единолично возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя — «Тоттенхэм» — на 10 очков.

20 марта сообщалось, что Абрамович вошел в десятку богатейших владельцев спортивных клубов мира по версии журнала Forbes. Бизнесмен занял в рейтинге седьмое место, его состояние оценивается в 9,1 миллиарда долларов.