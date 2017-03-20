Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Российские бизнесмены Роман Абрамович и Михаил Прохоров вошли в топ-10 самых богатых владельцев спортивных клубов мира по версии журнала Forbes. Об этом сообщает сайт издания.

Владелец лондонского футбольного «Челси» Абрамович занял в рейтинге седьмое место. Его состояние оценивается в 9,1 миллиарда долларов. 50-летний россиянин приобрел клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов (около 172 миллионов долларов). За 14 лет Челси четыре раза выиграл чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов — в 2012 году.

Прохоров, владеющий клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», занимает в рейтинге восьмое место. Его состояние оценивается в 8,9 миллиарда долларов.

Возглавляет рейтинг генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер, владеющий клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс». Состояние Балмера — 30 миллиардов долларов.