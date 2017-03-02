Фанаты «Лестера» решили установить памятник Раньери

В Лестере два болельщика одноименной футбольной команды заявили о начале сбора средств на сооружение памятника бывшему главному тренеру клуба Клаудио Раньери. Пожертвовать деньги можно на сайте Сrowdfunder.co.uk.

На возведение статуи ожидается собрать 10 тысяч фунтов стерлингов (11,7 тысяч евро). Сейчас на балансе инициаторов 792 фунта стерлингов.

Таким образом фанаты клуба хотят выразить благодарность итальянскому тренеру, во главе с которым, «Лестер» завоевал чемпионский титул в сезоне-2015/16.

10 августа, перед началом нынешнего чемпионата «Лестер» продлил контракт с Раньери до 2020 года. Однако 23 февраля, когда «лисы» занимали 17-е место в чемпионате страны, Раньери был уволен. С бывшим тренером клуб покинули его ассистент Паоло Бенетти и тренер по физподготовке Андре Аззалин.

До «Лестера» Раньери работал в таких командах как «Ювентус», «Челси», «Интер», «Атлетико», «Рома». По итогам сезона-2015/16 Раньери стал лучшим тренером мира по версии ФИФА и был введен в Зал славы итальянского футбола.