Моуриньо предложил назвать стадион «Лестера» именем уволенного тренера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо предложил назвать стадион действующего чемпиона Англии «Лестер Сити» именем уволенного специалиста Клаудио Раньери. Об этом сообщает Reuters.

«Он заслуживает того, чтобы арена "Лестера" была названа "Кладио Раньре Стэдиум". Я был уволен из "Челси" в статусе чемпиона и думал, что это имело негативную окраску. Но это нельзя сравнить с тем, что произошло с Клаудио», — заявил португальский специалист.

Раньери был отправлен в отставку 23 февраля. Он возглавил «Лестер» летом 2015 года. В дебютном сезоне под его руководством «лисы» впервые в своей истории стали чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ). Итальянец был признан лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

После 25-ти туров «Лестер» занимает 17-ю строчку в таблице АПЛ. От зоны вылета «лис» отделяет одно очко.